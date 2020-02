Den US-President Trump huet op en neits Russland opgeruff opzehalen, de syreschen Assad-Regime ze ënnerstëtzen.

An engem Telefonsgespréich mam tierkesche President Erdogan hätt hie seng Suergen iwwert d’Gewalt an der syresche Provënz Idlip zum Ausdrock bruecht, heescht et aus dem Wäissen Haus.

Zanter Dezember geet déi staatlech syresch Arméi, mam Support vu Moskau, an där Regioun géint Rebelle-Gruppéierungen vir. Honnertdausenden Zivilisten sinn doduerch nees op der Flucht. Ganz vill wieren der ëm d’Liewe komm.

Russland misst ophalen, déi "Grujeleg Dote vum Assad-Regime ze ënnerstëtzen", sou den Trump.