15 Milliounen Dollar Schuedenersatz an 250 Milliounen Dollar Strof, dozou goufe Bayer an BASF an den USA verurteelt.

Den Herbizid Dicamba soll eng Pijen-Plantage an den USA ruinéiert hunn. Eng US-Jury huet Bayer a BASF elo fir de Verloscht verantwortlech gemaach an an engem Prozess verurteelt. Béid Firme mussen eng Geldstrof vun 250 Milliounen Dollar bezuelen. Donieft krut de Besëtzer vun der Plantage e Schuedenersatz vu 15 Milliounen Dollar zougesprach. D'Decisioun vum Bundesgeriicht zu Cape Girardeau am Bundesstaat Missouri kéint richtungsweisend fir 140 weider Plaintë sinn. Se ass awer nach net rechtskräfteg. Bayer a BASF wëlle géint d'Decisioun vum Geriicht an Appell goen.