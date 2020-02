Den Emmanuel Macron wëll seng Lutte géint den Islamismus an d'Ghetto-Isoléierung vun eenzele Quartiere virstellen.

An engem Quartier vun der Stad, deen als méi schwiereg gëllt, wëll den Emmanuel Macron sech dofir mat Vertrieder vu Politik a Gesellschaft gesinn.

Hien hat viru Kuerzem eng Zorte republikanesch Eruewerung annoncéiert vu Stad-Deeler, an deenen Islamisten ëmmer méi Afloss kritt hätten.

Mulhouse gëllt do als negatiivt Parade-Beispill, well do eng nei Moschee gebaut gëtt, déi zu engem groussen Deel vum Emir aus Katar bezuelt gëtt.