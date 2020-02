Wat um Enn erauskënnt schéngt komplett oppen: Souwuel eng voll Schold, wéi och e Fräisproch schénge méiglech am vill mediatiséierte Vergewaltegungsprozess.

Am Prozess zu New York goung et ëm zwee konkret Fäll: Zwou Fraen hunn dem Weinstein reprochéiert, se sexuell mëssbraucht, respektiv carrement vergewaltegt ze hunn. Hie selwer streit alles of, obwuel et alles an allem iwwer 80 Fraen ginn, déi him änlech schwéier Reprochen maachen. Hie schwätzt, op d'mannst fir déi zwee Fäll ëm déi et am Prozess geet, vu Sex a béidsäitegem Averständnes.

Fir hie schwätzt, dass béid Affer, och no de presuméierten sexuellen Iwwergrëffer, nach jorelaang a ganz enkem Kontakt mam Weinstein bloufen.

Un der Jury ass et elo ze bewäerten, wie Recht huet.