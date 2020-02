De fréieren däitschen Ëmweltweltminister huet en Dënschdeg de Moie wësse gedoen, dass hien den neie Parteipresident wëll ginn.

De 54 Joer ale Politiker huet seng Kandidatur an engem Schreiwes un d'Annegret Kramp-Karrenbauer ugekënnegt. Dat huet de Röttgen DPA matgedeelt. Domat wier hien den éischten, dee seng Kandidatur offiziell annocéiert huet.

Wéi seng potentiell Konkurrente Friedrich Merz, Armin Laschet a Jens Spahn kënnt hien aus Nordrhein-Westfalen.

Et géing ëm wäit méi goen, wéi ëm de Virsëtz an der Partei: "D'Lag ass esou eescht, datt et ëm d'Zukunft vun der CDU geet an dorëms, wat si fir d'Stabilitéit vun Däitschland bedeit", sou den Aussepolitiker Norbert Röttgen der Zeitung Rheinische Post géintiwwer. Hie war vun 2009 bis 2012 Ëmweltminister.