En Jogger huet d'Schëff entdeckt. Et handelt sech ëm d'Cargoschëff MV Alta, wat virun annerhallwem Joer bei de Bermuda-Inselen net méi ze manövréiere war.

Et hat missten evakuéiert ginn an zënterhier dreift et eleng am Mier. Wat elo mam Wrack geschitt ass net kloer.