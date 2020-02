7 Leit sinn ëm d'Liewe komm an 11 Leit goufe verwonnt. D'Gefier war grad op enger Autobunn ënnerwee.

Et gëtt widderspréchlech Aussoen, ob et sech ëm en Attentat gehandelt huet, oder op et eng aner Ursaach fir d'Explosioun gëtt.