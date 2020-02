Eis belsch Nopere fanne keng nei Assurance, fir d'Atomkraaftwierker zu Doel an Tihange, déi schonn eng Partie Pannen haten, ze versécheren.

Vun 2021 u soll eng nei Reegelung gräifen, dat heescht, Atomkraaftwierker musse sech méi ëmfangräich versécheren. Dat stellt besonnesch fir déi zu Doel (bei Antwerpen) an Tihange (an der Géigend vu Léck) e Problem duer. Wéi déi belsch Zeitung De Standaard mellt, géinge si nämlech keng Versécherungsgesellschaft fannen.

Bis ewell läit déi virgeschriwwen Haftflicht an der Belsch bei 1,2 Milliarden Euro. Enger Etüd vu Greenpeace Energy aus dem Joer 2017 no wier dës Zomm vill ze niddreg. Am Fall vun engem GAU ("Größter Anzunehmender Unfall") komme si nämlech op eng Zuel vu ganzer 430 Milliarden Euro. Berechnunge vu Finanz-Mathemathiker sollen erginn hunn, dass eng Haftflicht fir een Atomkraaftwierk bei 72 Milliarden Euro d'Joer leie misst.

Donieft ass et onkloer, ob Geschiedegter an den Nopeschlänner iwwerhaapt géingen entschiedegt ginn, sou schreift et déi däitsch Zeitung TAZ. 9 Millioune Mënsche liewen nämlech am Ëmkrees vun Tihange; Oochen läit 57 Kilometer Loftlinn vun do ewech, Maastricht 44 Kilometer, d'Stad Lëtzebuerg 119 Kilometer an Huldang (LUX) 67 Kilometer.