Déi 11-Millioune-Metropol gouf zanter der Entdeckung vum Coronavirus a Quarantän gesat a gläicht enger Geeschterstad. Vill Hausdéiere goufen zeréckgelooss.

Schätzungen no sëtze ronn 50.000 Hausdéieren zu Wuhan fest, nodeems hir Proprietären evakuéiert goufen an d'Stad a Quarantän steet. Et wëll een esou dem Verbreede vum Coronavirus Meeschter ginn.

Wat geschitt mat den hannerloossen Déieren?

E Grupp vun Aktivisten huet et sech zur Aufgab gemaach, dës Déieren ze retten. E Wettlaf géint d'Zäit.

D'Proprietäre selwer hu bei bei der Déiereschutzorganisatioun "Wuhan Small Animal Protection Association" nogefrot, an d'Wunnengen anzebriechen. Iwwer 60 Fräiwëlleger hu bannent just e puer Deeg Déieren aus méi wéi 500 Wunnenge gerett kritt.

Iwwer 700 Ufroe bleiwen nach ofzeschaffen, sou de President vun der Organisatioun, Du Fan. Dacks ze spéit. "Et ginn e puer tragesch Fäll, an deenen d'Hausdéiere schonn dout waren, ier mer an d'Haus erakoumen."

E Veterinär, dee fir d'Organisatioun "Wuhan Pet Life" schafft, huet dëst confirméiert. Seng Leit hätte bis ewell ronn 2.000 Déieren aus der ganzer Stad gerett, déi einfach zeréckgelooss goufen, zanter alles ofgespaart gouf. Dës Zoustänn wiere bedenklech, schliisslech géifen d'Déiere qualvoll erhéngeren an erdiischteren.

De Grupp "Wuhan Indigenous Cats" betount, et wier a ville Fäll guer net sou einfach an zoue Wunnengen ze kommen. Ouni offiziell Erlabnes ass dat verbueden, och wann d'Proprietären hiren Accord ginn hunn. An deene Fäll hätt een op d'mannst probéiert op iergendeng Manéier Fudder prett ze stellen. Iwwer 600 Kazen konnte bis ewell gerett ginn.

Wat sinn d'Grënn?

D'Grënn, wisou vill Hausdéieren zeréckgelooss goufen, sinn ënnerschiddlech. Zum engen, hu vill Awunner hiert Doheem séier misse verloossen, ouni ze wëssen, wéini si zeréck dierfen. Zum aneren ware vill Leit wéinst dem chineseschen Neijoerschfest verreest a koumen duerno net méi bei sech eran.

Da gëtt et och nach d'Gerücht, dass d'Déieren de Coronavirus kéinten op de Mënsch iwwerdroen, och wann d'Weltgesondheetsorganisatioun WHO dëst dementéiert huet.