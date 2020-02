Den Ament beschäftegt sech d'Gesellschaft a Portugal mat der Fro, op d'Stierfhëllef soll legaliséiert ginn oder net.

En Donneschdeg stëmmt d'Parlament nämlech iwwert dës ëmstridde Fro of. D'Dokteren hunn en Dënschdeg an engem Avis ënnerstrach, datt si géint d'Euthanasie sinn an hu sech mat enger Beweegung vun der kathoulescher Kierch zesumme gedoen.

D'Dokteren argumentéieren ënnert anerem, datt eng Legaliséierung géint hiren Deontologieskodex verstéisst. Medezinner géife léieren, Mënschen ze hëllefen a Liewen ze retten. Si wieren net bereet, eppes z'ënnerstëtzen, wat Mënsche géif ëmbréngen.