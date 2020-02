Et wäert déi éischt sinn, un där och de Michael Bloomberg drun Deel hëlt.

De fréieren Buergermeeschter vu New York ass jo erréicht méi spéit an d’Course ëm d’Presidentschaftskandidatur eragestart, ma läit Sondagen no awer scho bal gläichopp mam Bernie Sanders. Bei den éischte 4 Virwalen am Februar trëtt de Bloomberg nach guer net un.

Hie wäert eréischt um sougenannten "Super Tuesday", den 3. Mäerz mat derbäi sinn, wou a 14 Staate gläichzäiteg gewielt gëtt.