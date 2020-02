Bei enger Rei Maschinnen, déi nach net ausgeliwwert goufen, goufen Objeten am Tank fonnt, déi näischt do ze sichen haten.

Et gouf eng intern Enquête op de Wee bruecht an et goufe Korrekturen am Produktiounssystem lancéiert.

Schonn an der Vergaangenheet goufen et beim amerikanesche Constructeur Problemer, well Aarbechter beim Bau Objeten zeréckgelooss hunn. Et huet sech do zum Beispill ëm Geschier oder ëm Rechter vu Metall gehandelt.

Trotz den aktuelle Problemer rechent Boeing dermadder, datt de 737 Max an der Mëtt vum Joer nees fir de Fluchbetrib wäert zougelooss ginn.