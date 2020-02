Respektlosegkeet géintiwwer Prostituéierten an alkoholiséiert Touriste gehéieren zum Alldag zu Amsterdam. Dat soll sech änneren.

Amsterdam denkt driwwer no, e grousse Prostitutiounshotel ze bauen. D'Zil vun der Mesure ass et, fir d'Situatioun am traditionelle Routliichtmilieu "De Walletjes" an de Grëff ze kréien, seet déi gréng Buergermeeschtesch vun der Stad, d'Femke Halsema.

Alkoholiséiert Touriste géifen do fir vill Problemer suergen a sech dacks respektlos vis-à-vis vun de Prostituéierte behuelen. Sexaarbecht wier en normale Beruff an et hätt een net d'Intentioun, dës Aarbecht aus der Stad ze verdreiwen. Et géif vill méi drëm goen, besser Konditiounen a méi Sécherheet ze schafen.

Mam Bau vun engem Prostitutiounshotel wier de Milieu net méi einfach esou fir jiddereen zougänglech an et kéint besser kontrolléiert ginn. A wéi enger Form de Projet soll realiséiert ginn, ass nach net gewosst. Zu den Optiounen gehéieren, nieft der Iddi mam Hotel, de Bau vun engem Erotik-Zenter mat Sextheater, Club a Restaurant, änlech wéi den éischten "Hochhaus-Bordell" an Europa, deen zu Köln steet.

Kee Cannabis méi fir Touristen

Och géint de Cannabis-Tourismus wëll Amsterdam eppes ënnerhuelen. Ronn 1,1 Millioune Mënsche liewen an der Stad, déi all Joer vun iwwer 17 Millioune Visiteuren iwwerrannt gëtt. Déi traditionell Touriste si weiderhin wëllkomm, ma besonnesch fir déi Touristen, déi just fir ze Cannabis-Konsum ureesen, komme Changementer.

An engem éischte Volet sollen déi méi jonk Generatioune verbuede kréien, a Coffeeshops legal Cannabis-Produiten ze kafen. D'Buergermeeschtesch Femke Halsema wëll mat där Mesure d'Visiteurszuel an der Altersgrupp tëscht 19 a 35 Joer reguléieren.

Och den illegale Verkaf vun haarden Drogen, illegal Coffeeshops an organiséiert Bandekriminalitéit kréien de Kampf ugesot.