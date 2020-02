D'Regierung vum brittesche Premier Boris Johnson wëll nom Brexit d'Immigratioun vu Leit mat wéineg Qualifikatioun limitéieren.

D'Leit déi awandere wëllen, sollen no Punkte bewäert ginn, a Funktioun vun der Ausbildung, dem Beruff, de Fäegkeeten an de Virstellunge bei der Pai.

Dat brittescht Patronat mengt, dass esou eng Politik zu personellen Enkpäss a Secteure wéi Santé a Fleeg wäert féieren.

D'Regierung seet dogéint, et wéilt een an Zukunft just déi bescht an intelligentst Salariéen a Groussbritannien hunn.