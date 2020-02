E Mëttwoch den Owend goufen der Police zu Hanau am däitsche Bundesland Hessen Schëss gemellt.

D'Hannergrënn vun der Dot sinn nach onkloer. Wéi d'Bild-Zeitung schreift, wieren am Ganzen 8 Persounen ëm d'Liewe komm, offiziell gouf dës Zuel vun der lokaler Police awer nach net confirméiert.

Als éischt gouf eng Shisha-Bar am Stad-Zentrum ugegraff, sou mellt et den Hessischer Rundfunk. Aenzeien no sollen 8 bis 9 Schëss gefall sinn.

Duerno wieren d'Täter an de Staddeel Kesselstadt gefuer an hätten do op en Neits an enger Shisha-Bar geschoss. Och hei sollen e puer Persoune gestuerwe sinn.

D'Täter sinn nach op der Flucht. Méi Informatioune leien den Ament net vir.

Hanau läit ronn 20 Kilometer ëstlech nieft Frankfurt/Main.