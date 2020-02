Um Donneschdeg fänkt dann och d’Stroossefuesent an Däitschland un, dat wéi gewinnt haaptsächlech an den Héichbuergen zu Mainz, zu Köln an zu Düsseldorf.

Hei heescht et Weiberfastnacht. Eleng an der Alstad zu Köln gi sech um Donneschdeg zéngdausende Leit erwaart. Dofir wäert d'Police de Beräich ëm den Heumarkt och verstäerkt sécheren.