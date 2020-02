Déi australesch Regierung huet eng Enquête an Optrag ginn, fir an Zukunft besser op Katastrophe wéi Bëschbränn reagéieren ze kënnen.

D'Royal Commission soll préiwen, ob ee mat Bléck op den enormen Ausmooss vun der Katastroph an Zukunft kéint méi séier agräifen. Dat huet den australesche Premier Scott Morrison en Donneschdeg matgedeelt.

Déi oppositionell Labour-Partei huet dem Morrison virgeworf, dass hien domat vun den tatsächleche Problemer wéilt oflenken, nämlech, géint de Klimawandel ze kämpfen an d'Emissiounen ënner Kontroll ze kréien.

Enn August sollen d'Resultater vun der Kommissioun virleien, sou dass een d'Recommandatioune virun der nächster Bëschbrand-Saison kéint ëmsetzen. Ënnert anerem géing sech de Gremium domat befaassen, ob d'Regierung den Noutstand kéint méi fréi ausruffe wéi bis ewell.

Geleet gëtt d'Kommissioun vum Mark Binskin, dem fréiere Chef vun der australescher Loftwaff, der pensionéierter Riichterin Annabelle Bennett an dem Andrew Macintosh, en Ëmweltrecht-Proff.

Méi wéi 10 Milliounen Hektar Land an iwwer 2.500 Haiser goufen am Osten an am Süde vum Land duerch d'Bränn zerstéiert, 33 Mënschen an iwwert eng Milliard Déiere sinn ëm d'Liewe komm.