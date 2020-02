Zu Hanau an Däitschland, no bei Frankfurt-am-Main, koum et e Mëttwoch den Owend zu enger mäerderescher Schéisserei.

11 Leit wieren dout, nodeems Onbekannter virun enger Shisha-Bar a virun engem weidere Bistro ugefaangen hu mat schéissen. Eleng do goufen 9 Persounen erschoss. 5 Leit goufen deels schwéier blesséiert.

E Porte-Parole vun der Police huet kuerz no 5 Auer um Donneschdeg de Moie confirméiert, dass den Täter dout wier. An enger Wunneng wieren zwou Läichen fonnt ginn, wouvunner eng wuel den Haapttäter wier.

D’Enquête géif op Héichtoure lafen, heescht et vun der däitscher Police, déi béid Plazen an der 97.000-Awunner-Stad weiderhin groussraimeg ofgespaart huet.

Aus Sécherheetskreesser koum en Donneschdeg de Moien d'Nouvelle, dass d'Police e Bekennerschreiwes an e Video entdeckt hätten, déi elo ausgewäert ginn.

D'Gewaltdot zu Hanau kéint e rietsextremen Hannergrond hunn. Dat huet den hesseschen Inneminister Peter Beuth en Donneschdeg de Moie confirméiert. 9 vun den Doudesaffer si Mënsche mat Migratiounshannergrond, 4 vun de 5 Blesséierten hunn auslännesch Originnen. Ënnert den Doudege wiere 5 tierkesch Staatsbierger, sou heescht et vun der Noriichtenagence Anadolu.

Den däitsche Parquet général ermëttelt wéinst Terrorverdacht.

Reaktiounen no der Dot zu Hanau

Däitschland ass entsat nom Gewaltverbriechen zu Hanau an Hessen. En Däitschen vun 43 Joer soll aus engem rietsextremen Hannergrond eraus 9 Mënschen erschoss hunn. Den Täter selwer gouf duerno a senger Wunneng dout fonnt.

Beim presuméierten Auteur handelt et sech ëm en Awunner vun der Stad Hanau, an der Géigend vu Frankfurt. Hien steet ënner Verdacht e Mëttwoch den Owend virun zwee verschiddene Bistroen, sougenannte Schischa-Baren, an engem Zeitungsbuttek op mannst 9 Leit erschoss ze hunn. Eng weider Persoun gouf schwéier, weiderer méi liicht blesséiert. Bei den Affer soll et sech ëm Persoune mat Migratiounshannergrond handelen. Hier genee Identitéit ass nach net gekläert.

Méi spéit huet de presuméierte Mäerder sech, wéi et ausgesäit, selwer a senger Wunneng ëmbruecht. Bei der zweeter Läich, déi en Donneschdeg de Moie fréi an där Wunneng fonnt gouf, handelt et sech ëm dem Mann seng Mamm vun 72 Joer. Wéi et ausgesäit huet den Täter si zwee erschoss.

Den däitsche Parquet ass mat der Enquête chargéiert an ermëttelt wéinst Terrorverdacht.

An engem Bekennervideo vu knapp enger Stonn soll de presuméierten Täter op englesch carrement zum Mord opgeruff hunn. Däitschland géif vun engem Geheimdéngscht gesteiert ginn, sou déi paranoid Vue vu Däitschen. Donieft huet hie sech negativ iwwer Migranten aus der Tierkei an arabesche Länner geäussert. Dee Video, sou heescht et an der Press, wier virun e puer Deeg op Youtube verëffentlecht ginn.

Wéi et an den däitsche Medien heescht, hätt den Auteur, dee wuel eleng gehandelt huet, un Verschwörungstheorie gegleeft a seng rassistesch Vuen oppen ausgedréckt hunn. Den Autoritéite bekannt wier hien dogéint net gewiescht. Bis ewell deit näischt op een zweeten Täter hin.

D'Schéisserei reit sech an an änlech mäerderesch Attentäter mat engem rietsradikalen Hannergrond, wéi dat zu Olso vum Anders Behring Breivik 2011 oder zejoert op zwou Moscheeën zu Christchurch an Neiseeland.

Rietsterrorismus ass nees zu enger Gefor fir eist Land ginn, sot den däitschen Ausseminister Heiko Maas. D'Demokratie misst sech géint d'Feinde vun der Fräiheet wieren.

De Ministerpresident vun Hessen Volker Bouffier sot sech en Donneschdeg de Moie schockéiert an onendlech traureg.

De Ministerpresident vun Hessen, de Volker Bouffier

Zu Hanau gi sech haut den Inneminister Horst Seehofer an den Hessesche Ministerpresident Volker Bouffier erwaart. D'Bundeskanzlerin Angela Merkel huet eng geplangt Visitt zu Halle ofgesot fir d'Entwécklung vun der Situatioun am Laf vum Dag genee ze suivéieren.

"Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift." - Kanzlerin #Merkel zu den Morden von #Hanau: pic.twitter.com/wv7rXOSWRH — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 20, 2020

De Finanzminister, Olaf Scholz, schreift et dierft een elo net zur Dagesuerdnung iwwergoen a fuerdert e konsequente Kampf géint de rietsen Terror.

Den SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil huet iwwerdeems zu enger Demonstratioun opgeruff. Et misst een en Zeeche setzen. En Zeeche géint rietsen Terror, géint rietsen Haass a géint Faschismus, esou de Klingbeil op Twitter.

Aus der Tierkei ass et de Message vun der Regierung, déi d'Dot verurteelt an eng séier Opklärung fuerdert. Et géif ee sech vun deenen däitschen Autoritéite maximal Ustrengungen erwaarden, fir de Virfall opzeklären.