Nom presuméierte Rietsextremen Attentat an der Nuecht op en Donneschdeg zu Hanau, waren en Donneschdeg Dausende Mënschen a ganz Däitschland op der Strooss.

Eleng zu Hanau, eng Stad bei Frankfurt am Main, hunn der Police no 5‘000 Mënschen protestéiert. Och de Bundespresident Frank-Walter Steinmeier war op Hanau gereest an huet virun den Demonstrante geschwat. Hien huet un de gesellschaftlechen Zesummenhalt an un den Zivilcourage appelléiert: "Wir stehen als Gesellschaft zusammen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir laufen nicht auseinander."

Dem Bundespresident no goufen et an iwwer 50 däitsche Stied Manifestatiounen.