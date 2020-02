Seng konservativ Partei Fine Gael war bei de Wale virun zwou Wochen nëmmen op déi drëtte Plaz komm.

Stäerkst Partei am Parlament ass elo d’Fianna Fail, och eng konservativ Partei. Déi lénk Sinn Fein krut an enger iwwerraschender historescher Walvictoire 24,5 Prozent vun de Stëmmen an ass zweetstäerkst Partei. Hir Chefin Mary Lou McDonald wëll Premierministesch ginn.

Esou wuel d’Fine Gael wéi d’Fianna Fail hunn awer eng Zesummenaarbecht ausgeschloss. D’Sinn Fein war fréier de politesche Fligel vun der IRA.