Um Parking Markusbierg, op der däitscher Säit vun der Tréierer Autobunn, goufen an engem Auto Waffe fonnt.

Déi däitsch Police huet do e Won mat franséische Placke kontrolléiert.

An der Händschekëscht louch eng Pistoul, déi net geluede war an an der Chauffersdier e Messer. D'Waffe goufe saiséiert.

Déi dräi franséisch Staatsbierger haten och 16.900 Euro Boergeld derbäi. Si hunn ausgesot, datt si an Nordrhein-Westfalen en Auto wéilte kafen, wat si och konnte beweisen.

Et gouf eng Prozedur an d'Weeër geleet wéinst Verstouss géint d'Waffegesetz. D'Sue konnten d'Leit halen.