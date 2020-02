D'Hënn solle virun allem ënnert chronescher Ënnerernierung gelidden hunn. En Hond ass och dorunner gestuerwen. Déi aner Déiere konnte gerett ginn.

En Donneschdeg hunn déi portugisesch Medie Fotoe publizéiert, déi den desolaten Zoustand vun den Hënn vum bekannte Stéierkämpfer João Moura dokumentéieren. D'Hënn konnten aus senger Residenz zu Monforte am Oste vu Portugal gerett ginn. E Video, deen op de sozialen Netzwierker zirkuléiert, weist dann och den Zoustand vun den Déieren, déi zu deem Moment fonnt goufen.

Warnung: Dëse Video ka fir verschidde Leit verstéierend sinn!

9 vun am Ganzen 18 Wandhënn, déi den João Moura gehalen huet, goufen him elo vun den Autoritéiten ewechgeholl a goufen un e Veräi weider ginn, déi sech uerdentlech ëm d'Déiere bekëmmeren.

Ee vun dësen Hënn ass kuerz drop gestuerwen, dat well den Hond extrem ënnererniert an dehydratéiert war, esou de Veräin, deen d'Hënn opgeholl huet. E weideren Hond misst elo an e Spidol geliwwert ginn, dat well en "an engem ganz schlechte Gesondheetszoustand" soll sinn.

Den João Moura gouf dann och schonn e Mëttwoch den Owend fräigelooss, ma muss awer zu all Moment dem Geriicht d'Plaz uginn, wou hien sech ophält, bis et dann zum Prozess kënnt. Virdrun huet d'Police eng Perquisitioun beim Beschëllegten doheem gemaach.

Hie selwer huet sech dann och schonn un d'Press geriicht a gesot, dass hie keen Déier ëmbruecht hätt an dass hie seng Déieren net schlecht behandelt hätt. Hien hätt seng Aussoe gemaach a wier elo nees doheem, dat mat engem gudde Gewëssen.

Dem bekannten Torero muss elo, sollt et zu enger Verurteelung kommen, mat enger Prisongsstrof vu bis zu 2 Joer mat enger Geldstrof rechnen.