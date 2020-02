E Jong vu 9 Joer, deen all Dag gemobbt gouf, sot an engem Video, hie wéilt stierwen. Elo kritt de Quaden Bayles Ënnerstëtzung aus der ganzer Welt.

En australesche Schüler gouf ëmmer nees vu senge Matmënsche wéinst senger Kierpergréisst a sengem Ausgesinn erofgemaach. Eng Péng, déi ee sech nëmme schwéier virstelle kann - fir d'Affer selwer, awer och fir d'Mamm, déi gesäit, wéi hiert eegent Kand ënnert dem Mobbing leit. Dowéinst huet si e Video gemaach, an deem de klenge Jong, dee Wuesstemsstéierungen (Achondroplasia dwarfism) huet, kräischt a seet, hie wéilt stierwen. "Gëff mir e Messer (...) Ech wëll mech ëmbréngen. Ech wëll elo stierwen", héiert een de Bouf soen. D'Mamm rifft am Video d'Elteren op, hir Kanner z'erzéien a warnt: „dat ass, wouhinner Mobbing féiere kann".

De Video gouf méi wéi 14 Millioune Mol gesinn an huet ville Leit d'Häerz gebrach. Dausende Leit, dorënner Mënschen, déi selwer Affer vu Mobbing waren, empathesch Kanner an Erwuessener, wéi och Staren hunn op de soziale Reseauen de Quaden Bayles ënnerstëtzt an opgemontert, dat ënnert dem Hashtag #istandwithquaden a #StopBullying. Hie wier net eleng: "Quaden, du bass méi staark, wéi s du mengs, an egal, wat kënnt, du hues e Frënd a mir", sou zum Beispill den australesche Schauspiller Hugh Jackman op Twitter.

Eng australesch Rugby-Ekipp huet de Jong esouguer op e Match invitéiert.

The Indigenous #NRLAllStars have invited 9-year-old Quaden Bayles, a victim of bullying, to lead them out this Saturday night ❤️ pic.twitter.com/UcXhNt3QKF — NRL (@NRL) February 20, 2020

Fir dem Jong e Laachen an d'Gesiicht ze zauberen an him eppes Guddes ze doen, huet sech de Brad Williams eppes ganz Besonnesches afale gelooss. Hien huet eng Campagne lancéiert, fir Suen ze sammelen. Mam Erléis wéilt hien dem Quaden en eemolegen Trip an d'Disneyland finanzéieren. "Dëst Kand ass gemobbt ginn, well et anescht ass (...) Elo wäert hie gesinn, dass et dobausse léif Leit ginn, an dass ee frou mat him ass."



Dass d'Aktioun esou ee grousse Succès hätt, domat hätt de Brad Williams net gerechent. Ganzer 225.000 Dollar si bis elo erakomm, fir dem Jong eng Freed ze maachen. "Jiddereen hëlleft", betount hien, Männer a Frae vu verschiddene Gréissten, Rassen, sexuellen Orientéierungen a politeschen Astellungen. En Deel vun der Zomm, déi vun den 10.000 Donateure gespent gouf, geet un eng karitativ Organisatioun, déi sech géint Mobbing asetzt.

D'Mobiliséierung war grouss an huet sech gelount. D'Mamm vum Quaden an de Jong selwer sote schonn all deenen, déi se ënnerstëtzt hunn, villmools Merci. Si wieren elo a Kontakt mat Persounen, déi eppes géint Mobbing kéinten ënnerhuelen.

Zu Lëtzebuerg wier 1 vu 5 Schüler vu Affer vu Mobbing. Et gouf schonn eng Rei Campagnen, fir géint de Phänomen virzegoen, mä op e Gesetz gëtt nach ëmmer gewaart. Och wat Mobbing op der Schaff ugeet, läit Lëtzebuerg op 2. Plaz an der EU.