An Italien ass deen éischten Europäer um neie Coronavirus gestuerwen. Beim Affer handelt et sech ëm en Italiener vun 78 Joer, dee positiv op de Virus getest gi war, dat huet den italieneschen Gesondheetsminister offiziell matgedeelt. De Mann wier virun 10 Deeg wéinst enger anerer Krankheet an engem Spidol an der Regioun Venetien behandelt ginn. Do haten d'Autoritéite virdrun zwee Corona-Fäll entdeckt.

An der Lombardei gëtt et der bis ewell 15. Als Reaktioun op den Doudesfall goufen an 10 Stied mat effet immédiat Schoulen, Verwaltungen an aner ëffentlech Gebaier zougemaach. Och Supermarchéen, Caféen, Diskoen a Sportshale musse fir op d'mannst eng Woch zoubleiwen. Vun dëse Mesure sinn am ganzen 50.000 Leit betraff.

A China selwer bleift d'Provënz Hubei nach ëmmer am stäerkste vum Coronavirus betraff. Besonnesch Suerge mécht den Experten awer d'Lag a Südkorea. Hei hu sech erstaunlech vill Leit nei mam Coronavirus ugestach. Eleng e Freideg goufen 142 Neiinfektioune gemellt.