Bis dohinner soll eng Iwwergangsregierung d'Geschécker am däitsche Bundesland reegelen.

An Thüringen gëtt et eng Léisung, fir aus der politescher Kris no de Landtagswalen erauszekommen. D'Linkspartei, d'SPD, d'CDU an déi Gréng hunn e Samschdeg den Owend decidéiert, datt de 25. Abrëll d'nächst Joer nei gewielt soll ginn. Bis dohinner soll eng Iwwergangsregierung regéieren.

De Bodo Ramelow vun der Linkspartei wëll de 4. Mäerz op en Neits am Landtag fir seng Successioun untrieden an duerno dann eng nei Regierung forméieren. De laangjärege Ministerpresident war bis ewell jo vun der CDU blockéiert ginn an notamment dowéinst de 5. Februar bei der Wal gescheitert.

Am drëtten Tour gouf dunn en FDP-Politiker mat de Stëmmen vun der AFD zum neie Ministerpresident gewielt. No dësem Tabubroch, deen am ganze Land fir entsate Reaktioune gesuergt hat, war den Thomas Kemmerich séier zeréckgetrueden.