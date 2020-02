E Freideg waren d'Walbüroen nach extra méi laang opbliwwen, fir méi Leit ze mobiliséieren, hir Stëmmen ofzeginn.

Am Iran ginn e Samschdeg d'Stëmme vun de Parlamentswalen ausgezielt. Et gëtt sech allgemeng erwaart, datt de moderate President Hassan Ruhani am aktuelle Kontext vun enger schwéierer Wirtschaftskris am Land an neien US-Sanktioune seng Majoritéit verléiere kéint an déi Konservativ nees d'Rudder zu Teheran iwwerhuelen.

Dausende moderat Kandidate ware vun de Walen ausgeschloss ginn. An der Hoffnung, méi Wieler ze mobiliséieren, waren d'Walbüroen e Freideg extra méi laang opbliwwen. Dat schéngt awer net all ze vill genotzt ze hunn. Allgemeng gëtt mat enger ganz niddreger Walbedeelegung vu manner wéi 50% gerechent.

Besonnesch vill Jonker aus dem moderate Camp wollten aus Enttäuschung guer net wiele goen.