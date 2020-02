Well de Riichter awer keen Deel-Urteel huele wëll, muss d'Jury e Méindeg eng weider Kéier zesumme kommen.

Déi 12 Membere vun der Jury am Weinstein-Prozess si sech wéi et schéngt an engem Urteel géint de bekannten Hollywood-Produzent net eens. Den Harvey Weinstein muss sech zu New York wéinst sexuellen Iwwergrëff a Vergewaltegung veräntwerten.

Wéi et an der Press heescht, wier d'Jury an zwee vun am ganzen 5 Uklopunkten nach zu kenger Conclusioun komm. De Riichter wëll awer kee partiellt Urteel acceptéieren. Deemno kënnt d'Jury e Méindeg op en Neits zesummen, fir op ee gemeinsame Punkt ze kommen. Zanter 2017 krut den Harvey Weinstein vu méi wéi 80 Frae sexuell Iwwergrëffer reprochéiert. Säi Prozess gëllt als Meilesteen an der #Metoo-Beweegung.