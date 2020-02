Am US-Staat Nevada wielen d'Demokraten dës Samschdeg hire Presidentschaftskandidat. De Senateur Bernie Sanders geet als Favorit an d'Course.

Mat groussen Ofstand kommen dann de fréiere Vizepresident Joe Biden, d'Senateurin Elizabeth Warren an de fréiere Buergermeeschter Pete Buttigieg hannendrun. De Milliardär Michael Bloomberg klëmmt eréischt den 3. Mäerz fir de sougenannte Super-Tuesday an d'Course. deen Dag gëtt an am ganzen 14 Staaten gewielt.

No iwwer 10 Deeg Paus goung et e Samschdeg an den USA weider mat de Virwalen. D’Demokraten decidéieren am US-Staat Nevada, wie vun hire Parteileit soll géint den Donald Trump untrieden. Bis deen definitive Kandidat vun den Demokraten da feststeet, dierft et Juli ginn. An och d'Russe probéieren do hire Pefferkär bäizeleeën.

De Bernie Sanders ass nieft dem Pete Buttigieg ee vun de Favoritten, fir Nevada fir sech z’entscheeden. Fir vill vun de klasseschen Demokraten ass de Senator aus Vermont e Lénkspopulist, eng Spläiter am Fouss vun der demokratescher Partei. De Sanders steet villen an den USA vill ze wäit lénks, mä deen eelste Kandidat an der Course huet déi jonk Wieler trei op senger Säit.

"Mir huelen et op mam Donald Trump a mam Kär vun de Republikaner. A mir huelen et op mam Kär vun den Demokraten.", esou de Bernie Sanders.

De Bernie Sanders gouf e Freideg vun den US-Geheimdéngschter informéiert, dass Moskau, grad wéi dem Trump seng, och seng Kandidatur géif aktiv ënnerstëtzen. Déi russesch Strategie ass transparent. Wa sech déi weider Victoire vum Sanders effektiv eng Kéier net méi op zwou Hänn opziele loossen, ass déi Demokratesch Partei an enger Zwéckmillchen, well ee mat engem méi Moderéierte besser Chancen hätt, där awer kee méi duerchkritt. Fazit: eng Victoire vum Trump wier nach méi warscheinlech.

En A beim Caucus an Nevada an der Primary a South Carolina d’nächste Samschdeg sollt een awer um Elizabeth Warren behalen.

"Dir kritt esou dacks gesot eng Fra kann et net packe géint den Donald Trump. Ech weess et net vun aner Fraen, mä ech kann iech soen, d’Elizabeth Warren kann den Trump schloen.", betount d'Senatorin vu Massachusetts.



Si ass déi aktuell Nummer 3 an hat an der Debatt de leschte Mëttwoch de Rival Michael Bloomberg labber ofblétze gelooss.