Vun engem Chaos an den nächsten ass et fir 3.000 Kaméiler gaangen, déi aus Australien a Libyen bruecht goufen.

An Australien goufen d'Déiere gerett, well si virun de Bëschbränn fortgelaf waren a vun der Regierung zum Ofschoss deklaréiert goufen. Geschäftsleit aus Libyen haten d'Déieren, fir si ze retten, fir, wéi si soen, e gudde Präis vun der australescher Regierung ofkaaft.

Mam Schëff ass et fir déi 3.000 Béischten a Libyen gaangen, e Land an enger Regioun, wou si och ursprénglech hir sinn.

An der Nuecht op e Freideg dunn koum dat nächst Ongléck fir dës Kaméiler an och fir d'Awunner vun Tripolis. D'Stad gouf vun Artillerie bombardéiert. Fir dat d'Déiere eng Chance hunn, fir z'iwwerliewen, gouf kuerzerhand decidéiert, fir si z'evakuéieren. Ma och bei der Evakuatioun ass net alles glat ofgelaf. An engem Viruert vu Tripolis gouf de Convoi attackéiert an déi arméiert Gruppéierung huet 125 Déiere matgeholl.

Eng 20 Dreiwer bekëmmere sech ëm dëse groussen Zoch vun Déieren, deels gi si vu lokalem Sécherheetspersonal ënnerstëtzt, datt fir si Stroosse späert, fir datt d'Déiere hire Wee sécher hannert sech brénge kënnen. D'Zil vun den Déieren ass d'Stad Zawiya. U sech war geplangt, fir si mat Camionen dohinner ze bréngen, ma duerch déi rezent Attacken huet ee missten improviséieren.

Zanter iwwer 10 Méint probéiert de Kommandant Khalifa Haftar déi libesch Haaptstad ënnert seng Kontroll ze bréngen, dat an der Lutte géint déi aktuell unerkannte Regierung. Zanter dem Stuerz vum Muammar Gaddafi ass et a Libyen an och zu Tripolis ëmmer nees zu gewaltsamen Ausernanersetzunge koum.