Vill Chance haten eng 50 brittesch Schoulkanner an der Nuecht op e Samschdeg, wärend hirer Rees op Lëtzebuerg.

Am Saarland ass hire Bus vun der Autobunn ofkomm, well e Pneu geplatzt ass. Et ass awer kengem vun deenen 53 Passagéier eppes geschitt.



De Grupp ass dono mat Ersatzgefierer viru Richtung Grand-Duché gefuer. Op der Autobunn A8 goufen et op der Héicht vu Schwalbach nach eng zäitlaang Problemer am Trafic, de Bus gouf nämlech eréischt kuerz viru Mëtteg depanéiert.