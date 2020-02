Zanter 2006 hält Israel d’Gazasträif ënner Blockad. D’Liewen an deem klengen Territoire wier kaum nach z’erdroe fir déi zwou Milliounen Awunner, sou d’Uno.

Israel setzt sech domat ëmmer méi schaarfer internationaler Kritik aus. Elo rezent huet d’Wäisst Haus ee Friddensplang, eng sougenannt "Visioun fir de Fridden", als Léisung virgeschloen. De Benjamin Netanyahu an den Donald Trump arrangéiert dat Schreiwes awer virun allem perséinlech. De Petz Bartz huet sech mat engem Politikwëssenschaftler aus der Gazasträif ënnerhalen.

Et ass den Eedem vum Trump, den Jared Kushner, op deen déi sougenannt "Visioun fir de Fridden" zréckgeet. E reest wéi e Kommiounsbouf ouni diplomatesche Background am Optrag vum Wäissen Haus ronderëm d’Welt an en huet e Friddensplang ausgeschafft tëscht zwou Konfliktparteien, woubäi en awer just mat där enger geschwat huet.

Den Hisham Abu Shahla war zu Lëtzebuerg als Beroder an Iwwersetzer vum Film Samouni Road, dee sech mat der israelescher Blockad vu Gaza befaasst, wou dem zukünftege Politikwëssenschaftler seng Famill nach ëmmer lieft.

Mat der "Visioun fir de Fridden" wollt d’Wäisst Haus – wéi sou dacks – oflenken a genee dat war och am Sënn vum israelesche Premier Benjamin Netanyahu zu deem Zäitpunkt Enn Januar. Den Trump war deemools mat Impeachment-Kloe konfrontéiert an de Benjamin Netanyahu sollt sech an enger Abberzuel Virwërf wéinst Korruptioun veräntwerten. Een e puer Méint aalt Schreiwes aus engem Tirang goung duer, fir d’Weltpress anerwäerteg ze beschäftegen.

De Marzouq Al-Ghanim, de Parlamentspresident vu Kuwait, hat de Plang ugangs des Mounts duerchkuckt an en an d’Dreckskëscht vun der Geschicht klasséiert. Ouni Notioun vun Aussepolitik hat de Kushner e wirtschaftleche Plang vu Subside fir d’Palestinenser opgestallt, mat anere Wieder: si sollte kaaft ginn an hir politesch Ambitioune wiere verroden.

2020 kéint d’Joer si vum Enn vu Gaza. An och soss geet et dem palestinensesche Staat net gutt. Vum Westjordanland bleiwen de Palestinenser um Enn op der Kaart just nach Grimmelen. Wéi e Feldhär léisst den Neatanyahu sech op engem Hiwwel filmen, wann en an den Dall erofkuckt, wou de Jordan leeft. Israel steet kuerz virun engem weidere Verstouss géint eng Uno-Resolutioun mat sengen illegalen Annexiounspläng. D’Palestinenser hu just dat internationaalt Recht hannert sech. Bis ewell ass dat net duergaangen, fir se ze retten.