Nëmme wéineg Deeg no der bluddeger Attack vun Hanau koum et zu enger weiderer Attack op eng Shisha-Bar.

Den oder d'Täter sinn aktuell op der Flucht. Et gouf vu baussen an d'Shisha-Bar erageschoss. Et ass awer kee blesséiert ginn, wéi ee Spriecher vun der Police matgedeelt huet. D'Ermëttler ginn dovunner aus, dass zum Zäitpunkt vun der Dot keen am Gebai war. Eng Kugel goung duerch d'Fënster vun der Shisha-Bar, eng aner ass an engem aner Deel vum Gebai gelant.

D'Police enquêtéiert den Ament.