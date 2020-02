241 vun 290 Sëtz géife scho feststoen, dobäi wieren der 191 un déi konservativ Parteie gaangen.

Bei de Parlamentswalen am Iran hunn éischte Resultater no déi Konservativ d'Nues däitlech fir. Inoffiziellen Deel-Resultater op der Noriichtenagence Fars no stéinge schonn 241 vun 290 Sëtz am Parlament fest. Deemno géifen 191 Sëtz u konservativ Kandidate goen, 16 u Reformer a 34 un onofhängeg Kandidaten. Dausende moderat Kandidate goufen aus de Walen ausgeschloss.