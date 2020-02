Zu Köln an Düsseldorf goufe verschidde Ëmzich wéinst dem staarke Wand annuléiert.

De President vun der Regioun Venetien huet matgedeelt, datt een de bekannte Karneval vu Venedeg wéinst dem Corona-Virus géif ofsoen. Nodeem et éischt Doudesfäll an Italien gouf an d'Zuel vun den Infektiounen am Land elo op iwwer 100 geklommen ass, wéilt ee mat dëser Mesure en Ausbreede vermeiden.

De Premierminister Giuseppe Conte huet annoncéiert, datt eng Rei Betriber a Schoule missten zougemaach an ëffentlech Evenementer ofgesot. Dovu betraff sinn och verschidde Futtball-Matcher aus der Serie A, dorënner de Match vun Inter Mailand um Sonndeg.

Och den Iran a Südkorea hunn nei Mesure geholl.

Köln an Düsseldorf: Ëmzich wéinst Wieder ofgesot

© AFP

Et wéilt een all d'Leit, déi matmaachen, an all d'Jecken, déi ronderëm d'Strooss stinn, schützen, huet d'Stad Köln matgedeelt. Dowéinst goufen déi méi kleng Schull- a Veedels-Zösch , also Schoul- a Quartiers-Ëmzich,ofgesot.

Scho virun de puer Deeg hat d'Stad Düsseldorf dat ganz beléifte "Kö-Treiben" ofgesat.