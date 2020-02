E Sonndeg gouf et en Äerdbiewen un der iranesch-tierkescher Grenz, bei deem op d'mannst 9 Mënschen ëm d'Liewe koumen an Dosende Leit blesséiert goufen.

D'Biewen hat eng Stäerkt vu 5,7 Punkten op der Richterskala. Dem iraneschen Inneminister no si 4 Kanner ënnert den Doudesaffer an ënnert de Blesséierte wieren den Ament 8 Leit nach a Liewesgefor.



Am November 2017 waren am Weste vum Iran 620 Mënsche bei engem Äerdbiewe gestuerwen. Dat schrooste Biewen an der Geschicht vum Land gouf et 1990.

Deemools si 40.000 Leit duerch e Biewe mat enger Stäerkt vu 7,4 Punkten ëm d'Liewe komm.