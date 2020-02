An de leschte puer Deeg goufen do nämlech iwwer 100 Mënschen ëmbruecht an dat ouni, dass eppes geschitt.

D'Autoritéiten haten e Samschdeg 88 Doudesaffer gemellt, an deene leschte Stonnen, esou heescht et an de brasilianesche Medien, wieren der nach emol op d'mannst 15 dobäi komm.



D'Polizisten zu Ceara schaffen zënter Mëtt der Woch net méi, well se gär besser géife bezuelt ginn.

Brasilien ass eent vun de Länner, an deenen et am meeschte Gewalt gëtt. Zejoert goufen et iwwer 40.000 Morden.