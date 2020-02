No Rakéiten-Attacken aus dem Gaza-Sträifen huet déi israeelesch Arméi Ziler am Palestinensergebitt an a Syrien bombardéiert.

D’Militär-Aviatioun hätt Ziler vun der militanter Palestinenser-Organisatioun „islameschen Dschihad“ an d’Viséier geholl, déi d’Attacken kuerz virdru fir sech revendiquéiert haten, heescht et vu Jerusalem. Bis ewell gëtt et nach keng Rapporten iwwert Blesséierter oder Doudesaffer.