Virun engem Geriicht zu London fänkt d’Auditioun un, wou sech decidéiert, ob de Wikileaks-Grënner Julian Assange un d’USA soll ausgeliwwert ginn.

Den Julian Assange riskéiert an den USA 175 Joer Prisong wéinst Spionage. Hien huet vill Support weltwäit, well seng Affär als kruzial fir d’Meenungs- a Pressefräiheet gëllt. Anerer geheien him awer vir, de Russen an d’Kaarte gespillt ze hunn.

Bekannt ass Wikileaks fir d’Revelatioun vu geheimen Depechëvun amerikaneschen Ambassaden, mä och e Video wou US-Helikopteren Zivilisten am Irak massakréieren. Dem Assange seng Haaptsource, de fréieren Zaldot a Whistleblower Chelsea Manning ass am Prisong.