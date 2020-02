Den amerikanesche President gouf vum indesche Premier Narendra Modi um Fluchhafen empfaangen.

Direkt no senger Arrivée war eng grouss Versammlung virun 100.000 Leit am Cricket Stadion zu Ahmedabad am West vun Indien. Den Donald huet hei ënnert anerem Bollywood a Cricket erwäänt.

Haaptsujet vun der Visitt ass den Handel. D’USA hunn d’lescht Joer Indien de Sozialstatut oferkannt, wouropshin Indien Strof-Tariffer op 28 US-Produite verhaangen huet. Den Donald Trump an den Narendra Modi, een Nationalist, affichéieren an der Ëffentlechkeet awer ëmmer eng gutt Frëndschaft.