Op dem Parteidag vun der CDU soll Enn Abrëll d'Successioun vum Annegret Kramp-Karrenbauer un der Spëtzt vun der Partei designéiert ginn.

Dat huet d'Deutsche Presseagentur no enger Sitzung vun der Parteispëtzt e Méindeg de Moie confirméiert. Wéinst der Kris, déi d'Wal vum Ministerpresident an Thüringen verursaacht hat, sicht d'CDU en neie President a Kanzlerkandidat. D'Angela Merkel hält no 4 Mandater am Hierscht d'nächst Joer, no der nächster Bundestagswal, op.

Biergerschaftswal: SPD gewënnt zu Hamburg ganz kloer, Réckschlag fir AfD

Bei der Wal zu Hamburg hu rout a Gréng gewonnen a goufe vun de Wieler domat confirméiert. Historesch schlecht Resultat fir CDU. Bei der sougenannter "Bürgerschaftswahl" zu Hamburg hunn d’Regierungsparteien SPD an Déi Gréng eng Victoire ze verbuchen, a kënne weiderhin an der Hansestadt regéieren – souguer mat enger gestäerkter Majoritéit.

D’Sozialdemokrate bleiwen trotz Verloschter mat 39% stäerkste Kraaft, an Déi Gréng konnten hiert Resultat vu virun 5 Joer carrement verduebelen op iwwer 24%.

Däitlech Verloschter gouf et dogéint bei der CDU, der FDP an der AfD, woubäi déi zwou-leschtgenannten de Sprong an d’Stad-Parlament ganz neelech iwwerhaapt gepackt hunn.

Deemno steet dem Renouveau vun der rout-grénger Koalitioun mat un der Spëtzt dem Buergermeeschter Peter Tschentscher u sech näischt am Wee.

D'Walbedeelegung soll op 62% geklomme sinn.