Den Harvey Weinstein huet sech viru Geriicht wéinst sexuellen Iwwergrëffer a Vergewaltegung misse veräntwerten.

Wéi et an der Press heescht, wier de berüümten Hollywood-Produzent schëlleg gesprach ginn. Well de Riichter keen Deel-Urteel huele wollt, huet d'Jury e Méindeg eng weider Kéier missen zesumme kommen. Déi 12 Membere vun der Jury am Weinstein-Prozess ware sech an engem Urteel géint de bekannten Hollywood-Produzent net eens.

Zanter 2017 krut den Harvey Weinstein vu méi wéi 80 Frae sexuell Iwwergrëffer reprochéiert. Säi Prozess gëllt als Meilesteen an der #Metoo-Beweegung.