De franséischen Dokter leescht mat enger ONG medezinesch Hëllef a Syrien a realiséiert och Formatioune fir d'Personal a Spideeler.

D’Welt mécht d’Aen zou virum Krich a Syrien, där gréisster humanitärer Katastroph zanter dem 2. Weltkrich, dat seet de franséischen Dokter Raphaël Pitti, dee mat enger ONG a Syrien medezinesch Hëllef leescht a Formatioune fir Dokteren an Infirmieren op d’Bee gesat huet.

Aktuell ass den Assad jo am Gaangen d’Regioun Idlib ze erueweren, wou 900.000 Leit, déi virdrun aus anere Géigende fortgelaf sinn, an der Keelt an a schreckleche Konditioune liewen.

Den 8. Januar gouf de Raphael Pitti mat aneren ONGe vum franséische President Macron empfaangen.

E Waffestëllstand ass tatsächlech net a Siicht. Alles gëtt vum russesche President Wladimir Putin diktéiert, seet den Dokter. De Putin, deen den Assad Regime jo ënnerstëtzt, fir säin Territoire zeréckerueweren, woubäi Idlib déi lescht Enclave ass, déi en nach net huet.

De franséischen Dokter Raphaël Pitti, dee sech zanter Joren fir d’Affer vum Krich a Syrien asetzt, ass revoltéiert vun der Haltung vun den Europäer, déi virum Drama d’Aen géifen zoumaachen.