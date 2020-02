De Coronavirus breet sech ëmmer méi aus, mëttlerweil ass en och a Brasilien ukomm.

Dat huet de brasilianesche Gesondheetsministère via Twitter confirméiert. Et ass den éischte confirméierte Fall a Südamerika.

Aus Éisträich, Kroatien, dem spuenesche Festland an aus der Schwäiz goufen en Dënschdeg fir eng éischte Kéier Infektioune gemellt.

An Däitschland goufen elo och an de Bundeslänner Nordrhein-Westfalen an a Baden-Württemberg zwee Fäll registréiert. Ee Patient hätt sech wuel bei enger rezenter Rees an Norditalien ugestach, en zweete wuel beim Kontakt mat engem Mann aus China. Ee vu béiden, e 47 Joer ale Mann, koum mat de Symptomer vun enger schwéierer Longenentzündung an d'Spidol. Säin Zoustand wier kritesch. Seng Fra géing och stationär behandelt ginn, et ass awer nach net gewosst, ob si sech infizéiert huet.

D'Crèchen an d'Schoulen am Krees Heinsberg bleiwen dowéinst e Mëttwoch zou. Iwwert weider Moossname gëtt den Ament nach diskutéiert.

Weltwäit si scho méi wéi 2.700 Mënsche wéinst dem Covid-19 ëm d'Liewe komm, d'Zuel vun nogewisenen Infektioune läit bei ëm 80.000.

Wéinst méiglecher Wirtschaftskris: Bierger zu Hong Kong gi finanziell ënnerstëtzt

An der chinesescher Verwaltungszon Hong Kong gräift d'Regierung zu enger éischter aussergewéinleche Moossnam am Kampf géint eng eventuell d'Wirtschaftskris. All déijéineg, déi dauerhaft an der Finanzmetropol ugemellt sinn, kréien 10.000 Hongkong-Dollar bor, wat ëmgerechent ëm 1.180 Euro op de Kapp sinn. Dat huet de Finanzminister Paul Chan ugekënnegt.

Esou gëtt sech erhofft, dass d'Mënschen op der Plaz nees méi Geld ausginn an esou déi lokal Wirtschaft ukuerbelen.

Am Ganze stellt d'Regierung 110 Milliarden Euro an der Lutte géint déi wirtschaftlech Suitte vun der Epidemie zur Verfügung.