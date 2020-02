Op d'mannst 20 Doudeger a knapp 200 Blesséierter. Dat ass de leschte Bilan vu bluddegen Konfrontatiounen an der indescher Haaptstad New Delhi.

Hinduen a Moslemen waren hei uneneegeroden, dobäi sinn och Schëss gefall. Hannergrond ass en neit Nationalitéitegesetz, vun deem sech déi moslemesch Communautéit am Land diskriminéiert fillt.

Géigner vun der Reform hate sech am Nordoste vun der Stad zu enger Manifestatioun zesumme gedoen, ma kuerz no hirem Treffen ass et zu enger Stroosseschluecht komm.

Déi nei Reform gesäit vir, datt Leit, déi enger reliéiser Minoritéit ugehéieren an aus dem Bangladesch, Pakistan an Afghanistan kommen a virun 2015 ouni gülteg Pabeieren an Indien agereest sinn, sech méi einfach abiergere kënnen. Mosleme gi vun dëser Reegelung awer ausgeschloss. Kritiker werfen dowéinst der Regierung vir, déi ronn 200 Millioune Moslemen am Land ze diskriminéieren.