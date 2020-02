Béid Länner wëllen no den Tensiounen, déi et an der Läscht gouf, nees méi openeen zou goen.

Ënnert der leschter italieenescher Regierung gouf et jo ferme Sträit tëscht dem franséische President Macron an dem Inneminister Salvini zu Roum. Elo sollen d’Bezéiungen nees verdéift ginn. Dofir gesi sech den Emmanuel Macron an den Giuseppe Conte zu Neapel. Dobäi sinn och nach all Kéiers iwwer 10 Ministeren aus béide Länner. Natierlech wäert d’Lutte géint de Coronavirus awer och hei e Sujet sinn.