An den USA si bei enger Schosswaffen-Attack an der Stad Milwaukee an der Nuecht op en Donneschdeg op d'mannst 5 Leit ëm d’Liewe komm.

Anerer goufen zum Deel schwéier blesséiert. Dat huet den US-President Trump och confirméiert. E Mann wier mat enger Schosswaff an eng Brauerei eragaangen, fir do ëm sech ze schéissen. Dono hätt hie sech selwer d’Liewe geholl. Verschidde Medien mellen, dass den Täter kuerz virdrun bei der Brauerei entlooss gouf.