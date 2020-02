An der franséischer Stad huet et an der Nuecht op en Donneschdeg am Garer Quartier gebrannt.

D'Feier ass an engem Gebai mat 7 Stäck ausgebrach. 5 Mënsche sinn dobäi gestuerwen, 7 Persoune goufe blesséiert. 23 Leit konnte sech virun de Flame retten a goufen net verwonnt.