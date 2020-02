De spueneschen Opernsänger zitt weider Konsequenzen aus den Harcèlementsreprochen géint hien an huet z.B. 5 geplangten Optrëtter am Teatro Real ofgesot.

Dat huet d'Haus selwer haut matgedeelt.

De Placido Domingo wollt domadder wuel dem Teatro Real virgräifen, dee sech virdru mat den Affer vum bekannte Sänger solidaresch gewisen hat an ënnerstrach huet, et hätt een Null Toleranz fir all all Zort vu Belästegung a Mëssbrauch. Och Optrëtter an aneren Haiser sinn ofgesot.

De Placido Domingo hat sech Uganks der Woch bei den 20 Fraen entschëllegt déi him an den USA sexuell Iwwergrëff reprochéieren.