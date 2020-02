Just e puer Deeg virun de Parlamentswalen an Israel huet d’Regierung de Bau vun knapp 1800 neie Siidlungswunnengen am besate Westjordanland autoriséiert.

Eréischt en Dënschdeg hat de Premier Netanjahu weider Projeten an Aussiicht gestallt. Fir d‘UNO verstoussen déi Siidlungen an der West-Bank an an Ost-Jerusalem jo géint d’Völkerrecht. Se ginn och vu ville Länner, dorënner och vu Lëtzebuerg, als ee vun den Haaptknackpunkten am Striewen no enger permanenter Friddensléisung tëscht Israel a Palestina ugesinn.