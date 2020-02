D'Situatioun zu Teneriffa wär ugespaant. Däitsch Touristen, dorënner och zwee däitsch Dokteren, beschwéiere sech iwwer d'Situatioun op der Plaz.

Si hunn och e Bréif un den däitschen Ausseministère gemaach a fuerderen, dass den Hotel op Teneriffa, dee wéinst dem Coronavirus ënner Quarantän steet, evakuéiert soll ginn.

Den Hotel op Teneriffa steet ënner Quarantän nodeems een Tourist positiv getest gouf. 14 Cliente vu LuxairTours, dorënner 4 Lëtzebuerger, sinn och betraff. D'Touriste kritiséieren, dass esou keng Quarantän géif ausgesinn. D'Hygiène wär dramatesch, géif enorm ze wënschen iwwreg loossen. Deels hätt ee just eemol d'Féiwer gemooss kritt. Eenzel Gäscht géifen d'Mesure, fir sech ze schützen, guer net méi eescht huelen.

Leit, déi keng Symptomer hunn, däerfen zanter en Donneschdeg aus dem Gebai eraus, net awer den Terrain vum Hotel verloossen. Si däerfen an d'Piscine an zesummen iessen.

D'Situatioun wär ganz ugespaant, soen déi däitsch Dokteren. Eng psychologesch Ënnerstëtzung wär néideg. Déi däitsch Regierung soll d'Leit ausfléien, dat decidéieren allerdéngs déi spuenesch Autoritéiten, déi eng Quarantän vu 14 Deeg decidéiert haten.



130 vun de gutt 700 Hotelsgäscht hunn dann d'Anlag dierfe verloossen, heescht et an däitsche Medien. Et sinn Touristen, déi nom 24. Februar ukomm sinn an domat kee Kontakt mat engem vun de 4 Gäscht haten, déi positiv getest goufen. Si sinn den Ament an engem Spidol op Teneriffa.